Форвард «Колорадо» Калверт принял решение завершить карьеру

Нападающий Мэттью Калверт объявил о завершении профессиональной карьеры. 31-летний хоккеист принял решение из-за травмы.



«Мне посчастливилось играть в хоккей, который я люблю с пяти лет. Никогда не думал, что попаду в НХЛ. Я играл за товарищей по команде. Я играл для фанатов. Я играл за свою семью. Я играл, потому что любил сражаться, и я играл, чтобы побеждать. Я мечтал стать бухгалтером, когда мне было 18 лет, а через три года я играл в НХЛ.



Для меня было абсолютной честью носить свитеры «Коламбуса» и «Колорадо» на протяжении всей моей карьеры. Спасибо лучшим родителям в мире. Спасибо всем особенным людям, которых я встретил на своём пути. Это было удивительное путешествие. Чувствую себя самым счастливым человеком в мире, у которого была такая возможность», — приводит слова Калверта сайт ассоциации игроков НХЛ.



Калверт выступал в НХЛ за «Коламбус» и «Колорадо». На его счету 10 сезонов, 566 матчей регулярного чемпионата и 203 (95+108) очка. В плей-офф он принял участие в 32 матчах, набрав в них 17 (7+10) баллов.



В сезоне-2020/2021 форвард сыграл в 18 матчах регулярного чемпионата за «Колорадо», отдав в них три голевые передачи при полезности "-2".