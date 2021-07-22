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Генменеджер «Монреаля» заявил о желании подписать новый контракт с Кори Перри

Генменеджер «Монреаля» заявил о желании подписать новый контракт с Кори Перри
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Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен заявил, что хотел бы подписать новый контракт с 36-летним нападающим Кори Перри.

Слова генменджера «Хабс» цитирует в «Твиттере» журналист Эрик Энгельс. Ранее сообщалось о том, что сам игрок также не против того, чтобы остаться в клубе.

Отметим, что Перри может стать неограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне канадец принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых сумел набрать 21 (9+12) результативных баллов при показателе полезности "-4". В плей-офф Перри сыграл в 22 встречах, отметившись в них 10 (4+6) очками при общей полезности "-5".

Напомним, «Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли — 2021, в котором уступил «Тампе» (1-4).

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