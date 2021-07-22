Уэбер пропустит следующий сезон из-за многочисленных травм. Это может быть конец карьеры

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен сообщил о состоянии защитника клуба Ши Уэбера.



«У Уэбера несколько травм (повреждения лодыжки, стопы, колена, большого пальца). Но пропустить даже одну тренировку для него не было возможным. Он отыграл очень много… Он не вернётся в следующем сезоне и, вероятно, не сыграет больше матчей в карьере в целом», — приводит слова Бержевена в «Твиттере» журналист Эрик Энгельс.



35-летний игрок провёл последние пять сезонов в «Монреале» после того, как его обменяли из «Нэшвилл Предаторз».



В прошедшем сезоне НХЛ Уэбер провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 очков: забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету игрока 6 (1+5) очков в 22 встречах.

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