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Генменеджер «Сент-Луиса»: Тарасенко предоставил список клубов, куда хотел бы перейти

Генменеджер «Сент-Луиса»: Тарасенко предоставил список клубов, куда хотел бы перейти
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Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал желание российского нападающего Владимира Тарасенко уйти из клуба.

«Через два дня после сезона мне позвонил агент Тарасенко и сказал, что, по его мнению, было бы лучше, если игрок получил несколько вариантов для смены клуба. Тарасенко предоставил список предпочтительных направлений», – сказал Армстронг.

Ранее сообщалось, что «Сиэтл» был готов забрать на драфте расширения Тарасенко, чтобы в дальнейшем обменять его, но наличие пункта о запрете на обмен сильно усложнило бы этот план.

У хоккеиста осталось два года по действующему контракту с зарплатой $ 7,5 млн.

Форвард принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.

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