«Миннесота» и «Рейнджерс» запросили у «Баффало» медотчёт по Айкелу, не получив ответа

«Миннесота Уайлд» и «Нью-Йорк Рейнджерс» называются в числе основных претендентов на нападающего «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела.
Как сообщает в «Твиттере» хоккейный инсайдер Майкл Руссо, клубы запросили у «клинков» медицинский отчёт по состоянию здоровья игрока, но ответа пока не получили.
Напомним, контракт 24-летнего американца с кэпхитом $ 10 миллионов рассчитан ещё на пять сезонов. Также с 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.
Ранее стало известно, что «Баффало» требует за Айкела двух игроков НХЛ, два перспективных игрока и/или выбор на 1-м раунде драфта — минимум 4 актива.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач. По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 играх.
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