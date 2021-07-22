Сутер и Паризе могут перейти в «Айлендерс»

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» — защитник Райан Сутер и нападающий Зак Паризе — могут оказаться в «Нью-Йорк Айлендерс».
«Говорят, что Лу (Ламорелло, президент и генеральный менеджер «Айлендерс». — Прим. «Чемпионата») хочет привезти в клуб и Паризе, и Сутера», — сообщил в «Твиттере» хоккейный журналист Ларри Брукс.
Напомним, 13 июля «Уайлд» сообщили о выкупе контрактов Сутера и Паризе. Они стали игроками «Миннесоты» в 2012 году, подписав с клубом идентичные контракты на 13 лет и $ 98 миллионов.
В прошедшем сезоне Сутер провёл за «Уайлд» 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 19 (3+16) баллов при полезности «+9». В плей-офф 36-летний защитник сыграл в семи встречах, отдав одну голевую передачу при общей полезности «-4».
Паризе сыграл в 45 матчах регулярки, набрав в них 18 (7+11) очков при полезности «+7». В плей-офф 36-летний форвард принял участие в четырёх играх и набрал 3 (2+1) балла при общей полезности «-3».
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