«Каролина» обменяла Недельковича в «Детройт» на Бернье и драфт-пик в третьем раунде

«Каролина Харрикейнз» и «Детройт Ред Уингз» совершили обмен игроками.



Как сообщает в «Твиттере» хоккейный инсайдер Пьер Лебрюн, «Харрикейнз» обменяли вратаря Алекса Недельковича в «Детройт» на голкипера Джонатана Бернье и драфт-пик в 3-м раунде.



«Каролина» пошла на обмен, потому что Неделькович запросил зарплату $ 3,5 млн в год. Сообщается, что кэпхит Недельковича в «Ред Уингз» составит $ 3 млн в год. Контракт будет заключён сроком на два года.



В прошедшем сезоне НХЛ 25-летний голкипер «Каролины» сыграл в 23 матчах регулярного чемпионата, выиграв 15 из них при проценте надёжности 93,2%. В плей-офф Неделькович сыграл в девяти играх, выиграв четыре из них и отбивая 92% бросков.



32-летний Бернье принял участие в 24 играх регулярного сезона-2020/2021, выиграв девять из них при проценте надёжности 91,4%.