«Филадельфия» обменяла Гостисбера в «Аризону» на пики во 2-м и 7-м раундах драфта-2022

«Филадельфия» обменяла защитника Шейна Гостисбера в «Аризону Койотс».



Как сообщает официальный сайт «Флайерз», за 28-летнего игрока они получили от «койотов» выборы во втором и седьмом раундах драфта 2022 года.



«Это было трудное решение, но мы посчитали его необходимым, учитывая наш потолок заработной платы. Шейн всегда делал для клуба лучшее с того момента, как он прибыл в Филадельфию, участвовал во многих особых моментах за эти семь сезонов», — сказал операционный и генеральный директор «Филадельфии» Чак Флетчер.



У Гостисбера осталось ещё два года по контракту с зарплатой $ 4,5 млн в год.



В прошлом регулярном чемпионате 28-летний американец принял участие в 41 встрече, в которых набрал 20 (9+11) очков при полезности «-2».