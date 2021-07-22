«Рейнджерс» объявили о подписании контракта с Гудроу

«Нью-Йорк Рейнджерс» заключил контракт с нападающим Баркли Гудроу, сообщает официальный «твиттер-аккаунт» клуба.
Ранее сообщалось, что игрок заключит 6-летнее соглашение с кэпхитом $ 3,6 млн в год.
Напомним, «Рейнджерс» выменяли Гудроу из «Тампы» в обмен на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2022. Также клуб из Нью-Йорка получил выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ-2022 и защитника «Вегас Голден Найтс» Ника ДеСимоне в обмен на форварда Бретта Хаудена.
Баркли Гудроу провёл 55 матчей в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 и набрал в них 20 очков: забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф у игрока шесть очков (2+4) в 18 встречах.
Отметим, что Гудроу в составе «Тампы» становился победителем Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах. Форвард перешёл в «Лайтнинг» в результате обмена по ходу сезона-2019/2020.
- 22 июля 2021
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