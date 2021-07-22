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«Сиэтл» произвёл первый обмен в истории клуба, отдав Питлика в «Калгари»

«Сиэтл» произвёл первый обмен в истории клуба, отдав Питлика в «Калгари»
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«Сиэтл Кракен» произвёл первый обмен в истории клуба.

Как сообщает официальный сайт «Калгари Флеймз», «Кракен» отдал им нападающего Тайлера Питлика. Взамен «Сиэтл» получил выбор в четвёртом раунде драфта 2022 года.

Питлик был выбран «Кракен» из «Аризоны» на драфте расширения. В прошлом сезоне он сыграл в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав в них 11 (6+5) очков при полезности «-1». Всего в 286 играх за карьеру в НХЛ Питлик забил 47 голов и отдал 37 голевых передач в матчах за «Эдмонтон», «Даллас», «Филадельфию» и «Аризону».

Напомним, «Сиэтл» набрал на драфте расширения состав из 22 хоккеистов на общую сумму в $ 52,5 млн, оставив под потолком зарплат $ 28,9 млн на различные усиления на рынке.

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