Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс может пропустить до восьми недель из-за травмы бедра.
«Очевидно, важной проблемой для «Канадиенс» станет то, что Прайсу потребуется восстановление сроком шесть-восемь недель от его повреждения», — сообщил в «Твиттере» хоккейный журналист Эрик Энгельс.
Напомним, 33-летний канадец отказался от запрета на перемещение перед драфтом расширения НХЛ. «Сиэтл Кракен» был заинтересован в варианте с переходом Прайса, однако его травма усложнила выбор вратаря.
33-летний канадский голкипер имеет на руках контракт на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026.
В прошедшем сезоне Прайс сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата, выиграв 12 из них, отражая в среднем 90,1% бросков. В плей-офф голкипер принял участие в 22 играх, выиграл 13 при проценте надёжности 92,4%.
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