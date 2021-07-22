«Сан-Хосе» подписал двухлетний контракт с латвийским форвардом Балцерсом

«Сан-Хосе Шаркс» объявили о подписании контракта с нападающим Рудольфом Балцерсом.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение заключено сроком на два года. Согласно политике клуба, остальные условия сделки не разглашаются.
«Мы были рады вернуть Рудольфа в нашу организацию в прошлом сезоне, и он стал важной частью нашего состава в его первом полном сезоне в НХЛ. Он показал, что он разносторонний нападающий, который может быть использован в первых трёх звеньях. Мы рады, что он у нас есть», — заявил генеральный менеджер «Шаркс» Дуг Уилсон.
Отметим, что 24-летний форвард в 2015 году был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 142-м номером.
Балцерс выступал за клубы ЗХЛ и АХЛ, в сезоне-2018/2019 также сыграв в НХЛ за «Оттаву». В январе 2021 года был выставлен на драфт отказов, где его забрали «Шаркс» и подписали контракт.
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