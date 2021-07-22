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«Ванкувер» повторит любое предложение по контракту, которое поступит Петтерссону

«Ванкувер» повторит любое предложение по контракту, которое поступит Петтерссону
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«Ванкувер Кэнакс» не собирается расставаться с нападающим Элиасом Петтерссоном.

Как сообщает TSN, генеральный менеджер клуба Джим Беннинг заверил, что клуб повторит любое предложение, которое получит швед. Отметим, что 28 июля Петтерссон может стать ограниченно свободным агентом.

В 26 играх прошедшего сезона Петтерссон набрал 21 (10+11) очко при показателе полезности «0». В первых двух для игрока чемпионатах НХЛ швед записывал на свой счет не менее 66 очков, а в сезоне-2019/2020 забросил 27 шайб в 68 играх.

В 2019 году Петтерссон был награжден «Колдер Трофи», вручаемую лучшему новичку лиги. Всего в НХЛ на его счету 165 матчей и 153 (65+88) очка.

Напомним, в прошедшем сезоне НХЛ «Кэнакс» заняли седьмое место в Северном дивизионе, не сумев пробиться в плей-офф.

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