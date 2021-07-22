Армстронг: однозначно вижу сценарий, при котором Тарасенко надевает свитер «Сент-Луиса»

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг заявил, что видит возможность того, что российский нападающий Владимир Тарасенко останется в клубе.



«Я однозначно вижу сценарий, при котором он снова надевает наш свитер. В НХЛ множество игроков запрашивает обмен. И ты всегда стараешься всё делать без лишнего шума. Но наша ответственность — делать лучше для «Сент-Луис Блюз». Если это значит, что он возвращается и играет за нас, так тому и быть. Но моя первоочередная задача — сделать лучше для «Блюз» и, будем надеяться, для Влади», — приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ.



«Сиэтл» был готов забрать Тарасенко на драфте расширения, чтобы в дальнейшем обменять его, но наличие пункта о запрете на обмен сильно усложнило бы этот план, поэтому «Кракен» отказался от данного варианта.



Напомним, что у российского форварда осталось два года по действующему контракту с зарплатой $ 7,5 млн.

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