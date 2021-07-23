«Сиэтл» просил у «Калгари» пики 1-го и 3-го раунда за то, чтобы не забирать Джиордано

«Сиэтл Кракен» выбрал на драфте расширения защитника «Калгари Флэймз» Марка Джиордано. Однако они рассматривали вариант, при котором могли не забирать игрока у «Калгари», получив за это взамен пики драфтов.



«Кракен», как сообщается, хотели получить от «Калгари» пики первого и третьего раунда за то, чтобы не трогать Марка Джиордано, у которого контракт с «Флэймз» с кэпхитом $ 6,75 миллионов ещё на один сезон», — сообщил в «Твиттере» журналист Адам Винган.



Ранее 37-летний защитник не был защищён «Калгари» перед драфтом расширения НХЛ. Джиордано провёл в клубе 15 сезонов. Он дебютировал в сезоне-2005/2006, выступая на протяжении карьеры только за «Флэймз».



Джиордано набрал 509 (143+366) очков в 949 матчах НХЛ, а в 2019 году стал обладателем приза лучшему защитнику лиги — «Норрис Трофи».

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