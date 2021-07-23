НХЛ опубликовала расписание на следующий сезон

Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала расписание регулярного сезона НХЛ на сезон-2021/2022.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги, «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

Финалисты прошлого сезона Кубка Стэнли — «Тампа» и «Монреаль Канадиенс» впервые сыграют между собой в регулярке 7 декабря.

Также сообщается, что NHL и NHLPA сохраняют за собой право принять решение об отказе от участия в Олимпийских играх, если условия COVID-19 ухудшатся или иным образом создадут угрозу здоровью и безопасности игроков, или по любой другой причине, которая может потребовать такого решения. Если игроки НХЛ не будут участвовать на Играх, Лига опубликует пересмотренное расписание.

Если игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх, регулярный сезон возобновится 23 февраля и завершится 29 апреля с участием 30 из 32 команд.