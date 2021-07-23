Фридман: несколько клубов НХЛ претендуют на Сутера

Защитник «Миннесота Уайлд» Райан Сутер может покинуть клуб.
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, на игрока претендуют «Бостон», «Колорадо», «Даллас», «Флорида» и «Айлендерс».
Отмечается, что «Брюинз», «Эвеланш», «Старз» и «Айлендерс» недавно потеряли защитников основы – Жереми Лозона, Райана Грейвза, Джейми Олексяка и Ника Ледди соответственно.
Напомним, 13 июля «Уайлд» сообщили о выкупе контрактов Сутера и Паризе. Они стали игроками «Миннесоты» в 2012 году, подписав с клубом идентичные контракты на 13 лет и $ 98 миллионов. От «Уайлд» Сутер получит $ 6,67 миллионов в течение 8 лет (по $ 833 тыс. до 2029 года).
В прошедшем сезоне Сутер провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 19 (3+16) баллов при полезности «+9». В плей-офф 36-летний защитник сыграл в семи встречах, отдав одну голевую передачу при общей полезности «-4».
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