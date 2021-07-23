Бержевен — о Прайсе и драфте расширения: я всё обсудил с Кэри, риск был минимальным

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал ситуацию с травмой голкипера Кэри Прайса, а также сообщил о плане клуба в случае выбора вратаря «Сиэтлом» на драфте расширения.
«На данный момент нет ничего, что внушало бы нам какие-либо опасения. Как вы знаете, Кэри отыграл весь плей-офф от звонка до звонка, продемонстрировав очень высокий уровень. Как и в случае со многими хоккеистами, у него есть травмы.
На этой неделе он встретится с врачом. Мы не думаем, что узнаем нечто такое, что заставит нас волноваться. Может быть, ему потребуется 6 или 8 недель. Вряд ли больше. Но пока мы этого не знаем.
Драфт расширения? Конечно, у нас был план Б. Я всё детально обсудил с Кэри. Риск был минимальным», — приводит слова Бержевена официальный сайт НХЛ.
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