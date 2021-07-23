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«Колорадо» подписал новый контракт с Шервудом

«Колорадо» подписал новый контракт с Шервудом
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«Колорадо Эвеланш» объявил о подписании нового контракта с нападающим Кифером Шервудом.

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок заключил соглашение на один год.

В прошедшем сезоне Шервуд принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, в которых отдал три голевых передачи при показателе полезности "+2". В плей-офф 26-летний форвард сыграл в двух встречах и отдал одну голевую передачу.

Шервуд стал игроком «Колорадо» в октябре 2020 года, подписав контракт в статусе свободного агента. Форвард не был задрафтован, дебютировав в сезоне-2018/2019 в составе «Анахайм Дакс».

Отметим, что в НХЛ также играет его родной брат, Коул, который выступает за «Коламбус Блю Джекетс».

Напомним, «Колорадо» в прошедшем сезоне уступил в серии второго раунда Кубка Стэнли «Вегасу» со счётом 2-4.

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