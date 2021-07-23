Раску предстоит операция на бедре в конце июля. Он вернётся не раньше следующего года

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск перенесёт операцию в конце июля на травмированном бедре, сообщил в видео в официальном «твиттере» клуба генеральный менеджер Дон Суини.



Напомним, ранее стало известно, что приблизительный срок возвращения 34-летнего финна — январь-февраль 2022 года.



В прошедшем сезоне голкипер провёл 24 матча в регулярном чемпионате, в которых пропустил 53 шайбы. В среднем за матч Раск отражал 91,3% бросков. Коэффициент надёжности составил 2,28. В плей-офф Раск сыграл в 11 матчах, выиграв шесть из них, имея процент отражённых бросков 91,9% и пропуская в среднем 2,36 шайбы за игру.



«Бостон» в прошедшем сезоне НХЛ занял третье место в Восточном дивизионе, в первом раунде плей-офф обыграв «Вашингтон» (4-1), а во втором уступив «Айлендерс» (2-4).