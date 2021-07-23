Кандидат в президенты ИИХФ: хочу иметь хорошие отношения с Россией

Глава Хоккейного союза Германии и кандидат в президенты Международной федерации хоккея (ИИХФ) Франц Райндль рассказал об отношении к российскому хоккею.
«Вне зависимости от исхода выборов я хочу иметь хорошие отношения с Россией. Россия на протяжении многих лет вносила значительный вклад в развитие хоккея, стоит отдать должное невероятным российским игрокам и командам, её страстным болельщикам и потрясающе организованным хоккейным турнирам, в том числе прекрасному чемпионату мира 2016 года. Учитывая богатую хоккейную историю России и её традиции, я испытываю большую симпатию к этой стране и её опытным хоккейным лидерам, таким как Владислав Третьяк, Роман Ротенберг. Для меня очень важно, чтобы между Россией и ИИХФ сохранялись хорошие отношения.
Я абсолютно уверен, что будущие мероприятия в России будут так же великолепно организованы. Гарантирую, что процедура распределения турниров между странами продолжит оставаться справедливой и прозрачной и будет проходить в соответствии с установленными процессами, каждая заявка будет оцениваться в соответствии с её достоинствами. Я, безусловно, приветствовал бы большее количество заявок от России на проведение турниров ИИХФ.
Я много лет знаю Павла Буре как великого игрока и испытываю к нему и всему, что он сделал для хоккея, огромное уважение. С его опытом и знаниями в нашем виде спорта у него есть те качества, которые помогут федерации в развитии. Я желаю ему и федерации, выдвинувшей его кандидатуру, успехов на выборах в совет ИИХФ», — цитирует Райндля «ТАСС».
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