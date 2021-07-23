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Источник: Зубов может войти в штаб сборной России по хоккею

Источник: Зубов может войти в штаб сборной России по хоккею
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Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов может войти в штаб сборной России.

«Зубов может получить приглашение поработать в штабе сборной России в олимпийском сезоне.

Главным аргументом в пользу специалиста будет большой бэкграунд выступлений в НХЛ и знания специфических нюансов североамериканского хоккея. Вариант с Зубовым будет особенно актуален в том случае, если Игры пройдут с участием игроков заокеанской лиги», — заявили источники РБК.

Зубов выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз» и «Даллас Старз» в период с 1992 по 2009 год. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1994, 1999), в составе сборной СНГ выиграл Олимпиаду-1992.

Игровую карьеру завершил в 2010 году. С 2011 года Зубов работает тренером, рижское «Динамо» возглавил в апреле 2021 года.

Напомним, в настоящий момент главным тренером сборной России по хоккею является Валерий Брагин.

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