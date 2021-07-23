Источник: Зубов может войти в штаб сборной России по хоккею

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов может войти в штаб сборной России.
«Зубов может получить приглашение поработать в штабе сборной России в олимпийском сезоне.
Главным аргументом в пользу специалиста будет большой бэкграунд выступлений в НХЛ и знания специфических нюансов североамериканского хоккея. Вариант с Зубовым будет особенно актуален в том случае, если Игры пройдут с участием игроков заокеанской лиги», — заявили источники РБК.
Зубов выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз» и «Даллас Старз» в период с 1992 по 2009 год. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1994, 1999), в составе сборной СНГ выиграл Олимпиаду-1992.
Игровую карьеру завершил в 2010 году. С 2011 года Зубов работает тренером, рижское «Динамо» возглавил в апреле 2021 года.
Напомним, в настоящий момент главным тренером сборной России по хоккею является Валерий Брагин.
- 23 июля 2021
-
13:15
-
12:45
-
12:25
-
12:03
-
11:36
-
11:13
-
11:03
-
10:38
-
10:01
-
09:36
-
09:15
-
09:02
-
08:48
-
08:38
-
08:15
-
02:33
-
00:10
- 22 июля 2021
-
23:59
-
23:42
-
23:32
-
23:01
-
22:50
-
22:10
-
21:28
-
21:17
-
21:13
-
21:05
-
20:57
-
20:48
-
20:39
-
20:23
-
19:53
-
19:37
-
19:11
-
18:53