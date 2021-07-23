Кожевников — о Никитине в сборной: было тяжело смотреть на хоккей ЦСКА последних лет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном приходе в штаб сборной России Игоря Никитина, а также о необходимости привлечения иностранных тренеров.
«Игорь Никитин в штабе сборной? Уважаю ЦСКА за результат, но, если честно, мне, «спартаковцу», было очень тяжело смотреть за армейским хоккеем последних лет. НХЛ, «Спартак» и даже «Динамо» играли намного активнее никитинского ЦСКА. Если НХЛ поедет в Пекин, то наши заокеанские защитники могут не воспринять такую старомодную тактику. Да и Нестеров, Марченко и Ко, которые могут составить основу защиты неэнхаэловской сборной, наверное, тоже.
Нынешнему штабу сборной не хватает опыта — и североамериканца из НХЛ? Считаю, всё это бред. Зачем на полгода выписывать иностранца, если НХЛ может не поехать в Пекин, а о КХЛ североамериканцы вообще ничего не знают?
Не знаю, и о каком недостатке опыта говорят критики. Глава штаба Роман Ротенберг в этой роли выиграл Пхенчхан и Кубок Гагарина, для консультанта штаба Владимира Юрзинова Пекин станет десятой Олимпиадой. Рядом герой золотого финала Жамнов. Всячески поддерживаю продвижение по линии ФХР и ИИХФ Павла Буре, насколько слышал, он тоже будет востребован в штабе. Как и Сергея Зубова — этого тренера, выигрывавшего и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина, вроде бы тоже планируют привлечь к Пекину.
У Жамнова с Буре и Зубовым за плечами — все возможные трофеи и под три тысячи матчей в НХЛ. Буре с Жамновым в одной связке — и, кстати, под руководством Юрзинова-старшего — вытянули сборную к серебру Олимпиады в Нагано-1998. 24 года от Японии до Китая — такого олимпийского стажа не будет на скамейке ни у одной другой сборной в мире.
Да, у нас могут возникнуть на Олимпиаде проблемы, например, с судейством — или, как в Пхенчхане, с флагом и гимном. Но никак не с опытом штаба!» — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.
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