Хекстолл: «Питтсбург» не вписывался в потолок до драфта, теперь мы можем уложиться в лимит

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл рассказал об итогах драфта расширения для команды. «Сиэтл» выбрал двух игроков, выступавших за клуб в прошлом сезоне — нападающих Брэндона Танева и Джареда Макканна, незадолго до процедуры обменянного в «Торонто».
«Мы чувствовали, что не вписываемся в потолок зарплат. Эти два хода привели нас к тому, что мы чувствуем себя комфортно. Теперь мы можем уложиться в лимит.
Мы установили цену за Джареда, которую считали правильной. И «Торонто» заплатил её. Очевидно, что иногда нужно принимать очень сложные решения. Но мы должны были сделать то, что, по нашему мнению, было лучше всего для команды – как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Мы посмотрим на рынок свободных агентов, но я не думаю, что там будет топ-игрок, которого мы сможем вместить в зарплатную ведомость в нынешних условиях. В любом случае, мы сделаем всё возможное, чтобы улучшить команду.
Подозреваю, что в августе будут игроки без контрактов. Мы будем оценивать ситуацию изо дня в день по мере продвижения вперёд. Если в привлечении свободного агента будет смысл, мы обратимся к этому варианту», – цитирует Хекстолла Pittsburgh Tribune Live.
Отмечается, что в настоящее время у «Питтсбурга» остаётся около $ 7,5 млн под потолком зарплат. Суммарный кэпхит Танева и Макканна составлял $ 6,44 млн.
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