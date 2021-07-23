Федотов: мы с Рейдеборном оба новички, вместе будем входить в сезон с чистого листа

Голкипер ЦСКА Иван Федотов рассказал о прошлом сезоне, обмене из «Трактора», новом клубе и предстоящей конкуренции с Адамом Рейдеборном.



«Первый плей-офф, переход в ЦСКА, чемпионат мира. Это самая безумная весна в жизни? По насыщенности, наверное, этому отрезку в моей жизни равных и правда нет. Но уверен, что впереди ещё много приятных моментов. Всё это — промежуточные этапы. Это оценка моей работы, что, конечно, приятно. Но главное — не останавливаться. Сейчас я воодушевлён и нахожусь в ожидании, что ждёт впереди.



Иван Савин говорил, что «Трактор» обменял, потому что в моих планах был отъезд в Северную Америку? С моей стороны было бы немного некорректно это обсуждать. У меня был ещё год контракта с «Трактором», так что в это межсезонье я в любом случае не мог никуда уехать. Больше ничего про этот обмен сказать не могу.



Назначение Сергея Фёдорова? Это было несколько неожиданно. Всё-таки случилось почти одновременно с выходом команды из отпуска. Но Сергей Викторович давно работает в клубе, знает, что и как устроено. С ним будут работать самые лучшие специалисты. Думаю, все понимают, как должен играть ЦСКА. Я уверен, что руководство клуба знает, что делает.



Понятно, что главный тренер старается не лезть во вратарские вопросы. Но климат в коллективе, доверие к вратарю, поддержка — всё это очень важно и всё исходит от главного тренера. Настрой команды распространяется на всех членов команды, вне зависимости от амплуа.



ЦСКА при Фёдорове будет пытаться играть в более атакующий хоккей. Для вратаря, наверное, это не самые хорошие новости? Да почему же? Я играл в разных командах с разной тактикой. Для меня это непринципиально. Моя работа — ловить шайбы. Ничего не имею против атакующего доминирующего хоккея. Тактика — это дело тренера, а мы лишь солдаты, которые выполняют установки.



В ЦСКА этим летом перешёл и Адам Рейдеборн? Мне абсолютно без разницы. Я за карьеру бывал в разных ситуациях. Сторонние факторы меня не волнуют, я просто прихожу и делаю свою работу. Раз так получилось, что мы с Адамом оба новички, значит, вместе будем входить в сезон с чистого листа.



Мне главное доказать себе, а не кому-то. Да, так получается, что играю с легионерами, но мне всё равно, русский со мной парень в паре или швед. А что касается общения, то проблем никаких. Иностранцы в большинстве своём — ребята позитивные», — приводит слова Федотова официальный сайт КХЛ.