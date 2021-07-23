«Адмирал» и «Тамбов» заключили договор о сотрудничестве

«Адмирал» объявил о сотрудничестве с ХК «Тамбов», который выступает в Высшей хоккейной лиге с 2018 года, сообщает официальный сайт команды из Владивостока.
Тамбовчане дважды побеждали в Первенстве Высшей хоккейной лиги — в сезонах-2015/2016 и 2017/2018.
По итогам прошлого регулярного сезона «Тамбов» занял 13-е место в таблице ВХЛ и вышел в 1/8 финала Кубка Петрова — главного трофея ВХЛ — где уступил «Горняку» со счётом 0-4.
«Адмирал» выступал в КХЛ с сезона-2013/2014, лучшим достижением был выход в первый раунд плей-офф. Сезон-2020/2021 дальневосточники пропустили из-за пандемии коронавируса.
Ранее клуб сформировал тренерский штаб на сезон-2021/2022.
В штаб главного тренера Сергея Вострикова вошли старший тренер Олег Горбенко, тренер по нападающим Анатолий Емелин, тренер Николай Карасёв, тренер по физической подготовке Александр Шакиров. Также достигнута договорённость с Юрием Ключниковым, он займётся подготовкой вратарей.
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