Цегларик: провёл успешно предыдущий сезон, поэтому постараюсь соответствовать тому уровню

Нападающий «Авангарда» Петер Цегларик рассказал о том, как входит в тренировочный процесс.
«Лето получилось короткое, и очень быстро пришлось перестраиваться. Всё новое — новые тренеры, новые ребята, и сейчас у меня процесс обучения, где я узнаю всё. Думаю, что для этого потребуется какое-то время, но всё будет хорошо.
Есть какие-то мелочи и нюансы, которые у меня были в «Бостоне», когда я там играл, и которые я могу привнести здесь и использовать на льду. Но есть и моменты, которые здесь ребята знают, а мне лишь предстоит их освоить. Но это всё процесс, и я этим овладею.
Я провёл очень успешно предыдущий сезон и довольно уверенно себя чувствую, поэтому буду стараться соответствовать этому уровню», — сказал Цегларик в интервью клубному YouTube-каналу.
1 сентября «Авангард» и ЦСКА сыграют в Балашихе в матче-открытии нового сезона Континентальной хоккейной лиги.
- 23 июля 2021
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