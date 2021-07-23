СКА и «Сочи» произвели обмен нападающими

Хоккейные клубы «Сочи» и петербургский СКА произвели обмен нападающими. За сочинцев будет выступать Артём Николаев, команду из Петербурга пополнил Иван Володин, сообщает официальный сайт «Сочи».

Контракт Николаева рассчитан до 30 апреля 2022 года, соглашение носит двусторонний характер.

Володин ранее уже играл за петербуржцев. По ходу прошлого сезона хоккеист провёл пять матчей за основную команду СКА в КХЛ, после чего перешёл в «Сочи». В составе сочинцев Володин принял участие в 18 встречах регулярного чемпионата и набрал в них шесть (3+3) очков.

Николаев сыграл в прошлом сезоне в семи играх за СКА и отдал в них две результативные передачи.

По итогам прошлого сезона СКА занял второе место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в полуфинале уступил ЦСКА. «Сочи» занял 10-е место на Западе и не попал в плей-офф.