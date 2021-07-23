Паре: Боб Хартли хочет, чтобы мы были настоящими питбулями на льду

Нападающий «Авангарда» Франсис Паре поделился мнением о тренировочном процессе.

«Мы усердно тренируемся, но стоит отметить, что всё выстроено очень грамотно. Боб хочет, чтобы мы показывали агрессивный хоккей, чтобы мы были настоящими питбулями на льду. Всё это очень умно, но нужно усердно работать.

Ежедневно на тренировках меняются сочетания звеньев, однозначно я буду стараться показывать пример другим игрокам, буду действовать профессионально. Нужно убедиться, что как только ты покидаешь арену, можешь гордиться той работой, которую ты проделал. Но я уверен, что мы всё ещё обсудим на собраниях и поговорим более детально», — сказал Паре в интервью клубному YouTube-каналу.

1 сентября «Авангард» и ЦСКА сыграют в Балашихе в матче-открытии нового сезона Континентальной хоккейной лиги.



В регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей — по одной игре дома и в гостях с каждой командой (46 игр), ещё по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).