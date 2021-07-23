КХЛ объявила об официальном возвращении Нестерова в ЦСКА

Защитник Никита Нестеров подписал однолетний контракт с ЦСКА, сообщает официальный сайт КХЛ. Ранее армейцы сообщали о договорённости с хоккеистом.
Напомним, Нестеров выступал за армейский клуб с 2017 по 2020 годы. Всего игрок обороны провёл за ЦСКА 181 матч в Континентальной хоккейной лиге, набрав 79 (17+62) очков при показателе полезности "+51" и выиграв Кубок Гагарина в 2019 году. Кроме того, в составе сборной России хоккеист в 2018 году завоевал золотые медали Олимпийских игр.
Прошлый сезон Никита Нестеров провёл в Национальной хоккейной лиге в составе «Калгари Флэймз», набрав 4 (0+4) очка в 38 матчах.
По итогам прошлого чемпионата ЦСКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в финале уступил «Авангарду» 2-4.
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