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БрисБуа ищет варианты обмена Коулмана и Савара. Он рассылал сообщения в другие клубы

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа рассылал сообщения генменеджерам других клубов, в котором спрашивал, не заинтересованы ли они в приобретении прав на Барклая Гудроу, Блейка Коулмана и Дэвида Савара, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в «Твиттере».

Также сообщается, что сделка с «Нью-Йорк Рейнджерс» об обмене с Гудроу произошла через два дня после сообщения. Предложение об обмене по-прежнему остаётся в силе.

Напомним, «Рейнджерс» выменяли Гудроу из «Тампы» в обмен на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2022.

Ранее НХЛ опубликовала календарь на сезон-2021/2022. В первом матче «Тампа-Бэй» встретится с «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоится 10 октября и пройдёт в Тампе.

По итогам прошлого сезона «Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли второй год подряд.