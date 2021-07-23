Райндль рассказал о намерениях подписать долгосрочное соглашение об участии НХЛ в ОИ

Глава хоккейного союза Германии и кандидат в президенты Международной федерации хоккея (IIHF) Франц Райндль рассказал о намереньях подписать договор с НХЛ об участии хоккеистов НХЛ на Олимпиаде-2022, если он будет избран в президенты.
«Я доволен результатом, которого достигла ИИХФ в вопросе об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх, благодаря конструктивному диалогу между сторонами, мы уверены, что в скором времени будет достигнут положительный результат.
Если мне выпадет честь стать президентом ИИХФ, то одним из моих ключевых приоритетов будет достижение долгосрочного соглашения относительно участия игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх, чтобы существовала уверенность и у игроков, и у болельщиков. Олимпийские игры могут стать событием, которое случается один раз в жизни, поэтому я хочу, чтобы каждый игрок мог пережить этот особенный момент.
НХЛ, как и КХЛ и другие лиги мира являются очень важными участниками процесса развития хоккея, я сосредоточен на том, чтобы ИИХФ, все лиги и клубы гармонично работали на благо нашего спорта. Я всегда буду стремиться участвовать в конструктивном диалоге, чтобы обеспечить наилучшие результаты для игроков и болельщиков. Я уверен, что под моим руководством ИИХФ сможет поддерживать хорошие отношения с НХЛ и всеми лигами», – цитирует специалиста ТАСС.
- 23 июля 2021
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