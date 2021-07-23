«Барыс» провёл первую тренировку на льду в межсезонье

«Барыс» провёл первую тренировку на льду в рамках подготовки к сезону-2021/2022.
«Сегодня на «Барыс-Арене» состоялась первая тренировка «Барыса» после выхода из отпуска. Ранее все игроки успешно прошли медицинское обследование и получили разрешение на тренировки.
Сначала хоккеисты сдали традиционные силовые тесты, после чего команда провела часовую втягивающую тренировку на льду. На завтра запланирован бип-тест. Далее «Барыс» приступит к первой фазе подготовки к новому сезону», – сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте команды.
По итогам сезона-2020/2021 «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где во втором раунде уступил магнитогорскому «Металлургу» в шести встречах.
В первом матче сезона «Барыс» 3 сентября дома сыграет с «Салаватом Юлаевым».
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