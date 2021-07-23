Экс-капитан сборной Казахстана Жайлауов назначен директором «Сарыарки»
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Новым директором карагандинской «Сарыарки» назначен Талгат Жайлауов, сообщает официальный сайт клуба.
После завершения карьеры экс-капитан сборной Казахстана входил в тренерский штаб нур-султанского «Номада» в концовке прошлого сезона.
Жайлаулов выступал за «Сарыарку» в сезоне-2020/2021 и провёл два матча в регулярном чемпионате, где набрал три очка: забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Сезоном ранее хоккеист выступал за «Номад».
В составе сборной Казахстана экс-игрок выступал на чемпионатах мира, а также участвовал в квалификациях на Олимпийские игры 2014 и 2022 годов.
Помимо «Сарыарки» и «Номада», хоккеист выступал за «Барыс», «Торпедо Усть-Каменогорск» и «Алтай Торпедо».
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