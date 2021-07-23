Экс-капитан сборной Казахстана Жайлауов назначен директором «Сарыарки»

Новым директором карагандинской «Сарыарки» назначен Талгат Жайлауов, сообщает официальный сайт клуба.



После завершения карьеры экс-капитан сборной Казахстана входил в тренерский штаб нур-султанского «Номада» в концовке прошлого сезона.



Жайлаулов выступал за «Сарыарку» в сезоне-2020/2021 и провёл два матча в регулярном чемпионате, где набрал три очка: забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Сезоном ранее хоккеист выступал за «Номад».



В составе сборной Казахстана экс-игрок выступал на чемпионатах мира, а также участвовал в квалификациях на Олимпийские игры 2014 и 2022 годов.

Помимо «Сарыарки» и «Номада», хоккеист выступал за «Барыс», «Торпедо Усть-Каменогорск» и «Алтай Торпедо».