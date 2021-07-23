Хандемарк: СКА — настоящий топ-клуб. Надеюсь, завершим сезон победой

Нападающий петербургского СКА Фредрик Хандемарк поделился мнением от перехода в клуб из системы «Сан-Хосе Шаркс».
«Да, я ранее бывал в России, играл на Евротуре в Москве в составе сборной Швеции. Был в России пару раз по несколько дней. А вот в Петербурге не бывал, с нетерпением жду этого приключения.
Следил ли я за КХЛ? Ну, вообще я за сборную часто играл против русских, а ещё по шведскому ТВ видел несколько матчей КХЛ. Хорошая лига, квалифицированные игроки, а СКА – настоящий топ-клуб. Должен получиться классный сезон, который мы, надеюсь, завершим победой.
Знаком ли с армейскими шведами – Юханссоном, Фантенбергом и Стремваллем? Да, с Ларсом и Мальте вместе играли за сборную. С Оскаром мы лично не встречались, но всё лето были на связи. Вообще ещё три шведа в команде – это круто!
В КХЛ хоккей высокого уровня, техничный. Здесь много классных игроков. Думаю, придётся непросто, но я с воодушевлением жду начала сезона.
Готов ли к длинным перелётам по России? О да! Люблю поспать, так что всё будет отлично», – цитирует Хандемарка официальный сайт СКА.
- 23 июля 2021
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