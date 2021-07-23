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Нападающий Патрик Лайне получил квалификационное предложение от «Коламбуса»

Нападающий Патрик Лайне получил квалификационное предложение от «Коламбуса»
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Нападающий Патрик Лайне получил квалификационное предложение от «Коламбус Блю Джекетс», сообщает Columbus Dispatch. Сообщается, что хоккеисту предложили контракт с зарплатой $ 7,5 млн.

Он может стать ограниченно свободным агентом (с правом арбитража) 28 июля. В прошедшем сезоне он был приобретён вместе с Джеком Рословичем из «Виннипег Джетс» за Пьера-Люка Дюбуа.

В прошедшем сезоне НХЛ Лайне провёл один матч за «Виннипег», оформил дубль и отдал результативную передачу. В «Коламбусе» хоккеист сыграл 45 игр в регулярке и набрал 21 очко: забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Блю Джекетс» набрали 48 очков и заняли последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона.

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