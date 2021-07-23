Шестёркин: я недоволен прошлым сезоном — пропускал много шайб, мы много проигрывали матчей

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о подготовке к новому сезону НХЛ и сравнил своё выступление в двух первых сезонах за океаном.
«Прошлым сезоном я недоволен, сыграл в меру своих возможностей, но мог сыграть и получше. Поэтому немного решил поменять предсезонную подготовку, сделать акцент на какие-то вещи, на которые раньше если и делал, то не до конца.
В прошлом сезоне пропускал много шайб, мы много проигрывали матчей. Если сравнить с тем, как я начинал и как меня только подняли, то разница есть. Были неправильные движения, которые у меня не получалось натренировать до автоматизма. Значит, я упустил это прошлым летом, поэтому этим летом надо нагонять.
Возможно, неудачный сезон связан с подготовкой, возможно, была какая-то психологическая проблема. Сейчас было время отдохнуть, перезагрузиться, с чистой головой и свободными мыслями подойти к новому сезону», — цитирует Шестёркина «Спорт-экспресс».
- 23 июля 2021
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