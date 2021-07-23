«Каролина» ведёт переговоры о продлении контрактов с Мразеком и Бернье
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«Каролина Харрикейнз» ведёт переговоры о контрактах с голкиперами Петром Мразеком и Джонатаном Бернье, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в «Твиттере».
«Каролина» ведет переговоры с Джонатаном Бернье и Петром Мразеком и надеется подписать контракты с обоими неограниченно свободными агентами. Пока непонятно, удастся ли им это осуществить.
Между тем ожидается, что Джеймс Раймер отправится на рынок, где, я думаю, у него будет несколько хороших вариантов», — написал Лебрюн.
Напомним, недавно «Каролина» обменяла Алекса Недельковича в «Детройт Ред Уингз» на Джонатана Бернье и драфт-пик в третьем раунде.
32-летний Бернье принял участие в 24 играх регулярного сезона-2020/2021, выиграв девять из них при проценте надёжности 91,4%.
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