«Рейнджерс» обменяли Бучневича в «Сент-Луис»
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«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского нападающего Павла Бучневича в «Сент-Луис Блюз», – сообщает журналист Даррен Драггер в «Твиттере».
Взамен клуб из Нью-Йорка получил выбор во втором раунде драфта НХЛ-2022 и форварда Сэмми Блейса, утверждает Джереми Рутерфорд.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний россиянин принял участие в 54 встречах, в которых набрал 48 очков: забросил 20 шайб и отдал 28 результативных передач при показателе полезности «+12». Этот сезон стал самым результативным в карьере форварда.
Напомним, хоккеист выступал за «Рейнджерс» с сезона-2016/17. Это единственный клуб форварда в НХЛ.
Также Бучневич играл за «Северсталь», «Алмаз», СКА и «Хартфорд Вулф Пэк».
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