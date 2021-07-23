«Рейнджерс» обменяли Бучневича в «Сент-Луис»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского нападающего Павла Бучневича в «Сент-Луис Блюз», – сообщает журналист Даррен Драггер в «Твиттере».

Взамен клуб из Нью-Йорка получил выбор во втором раунде драфта НХЛ-2022 и форварда Сэмми Блейса, утверждает Джереми Рутерфорд.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний россиянин принял участие в 54 встречах, в которых набрал 48 очков: забросил 20 шайб и отдал 28 результативных передач при показателе полезности «+12». Этот сезон стал самым результативным в карьере форварда.

Напомним, хоккеист выступал за «Рейнджерс» с сезона-2016/17. Это единственный клуб форварда в НХЛ.

Также Бучневич играл за «Северсталь», «Алмаз», СКА и «Хартфорд Вулф Пэк».