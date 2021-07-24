«Монреаль» объявил, что Прайс пропустит от 10 до 12 недель из-за операции на колене

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен объявил, что 33-летний канадский вратарь Кэри Прайс в пятницу, 23 июля, перенёс операцию на колене, а период его восстановления составит от 10 до 12 недель. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Операция была проведена в Нью-Йорке в Госпитале специальной хирургии (HSS). Примечательно, что повреждение бедра не потребует хирургического вмешательства. Ожидается, что Прайс будет готов к старту регулярного сезона 13 октября.

33-летний канадский голкипер имеет на руках контракт на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026.



В прошедшем сезоне Прайс сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата, выиграв 12 из них, отражая в среднем 90,1% бросков. В плей-офф голкипер принял участие в 22 играх, выиграл 13 при проценте надёжности 92,4%.