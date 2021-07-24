«Аризона» и «Ванкувер» объявили о масштабном обмене с участием пяти хоккеистов

Клубы НХЛ «Аризона Койотс» и «Ванкувер Кэнакс» официально объявили о сделке с участием пяти хоккеистов, о которой ранее сообщали различные североамериканские журналисты. Информация об этом размещена на официальном сайте клубов и лиги.
Так, в результате обмена «Аризона» заполучила Джея Бигла, Луи Эрикссона и Антуана Русселя, а также три пика драфта – первого раунда в 2021 году, второго раунда в 2022 году и седьмого раунда в 2023 году.
В «Ванкувере» же оказались дорогостоящий шведский защитник Оливер Экман-Ларссон и форвард Конор Гарланд.
Напомним, что Экман-Ларссон имеет контракт до окончания сезона-2026/2027 на общую сумму в $ 66 млн ($ 8,25 за сезон) с пунктом запрета на обмен без его согласия. В рамках прошедшего регулярного чемпионата он принял участие в 46 встречах, набрав 24 (3+21) очка при показателе полезности «-17».
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