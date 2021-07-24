«Коламбус» заполучил Адама Боквиста из «Чикаго» в обмен на Сета Джонса

Клубы НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс» совершили обмен, в результате которого 26-летний американский защитник Сет Джонс стал игроком «ястребов», а 20-летний швед Адам Боквист проследовал в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба «Чикаго» в «Твиттере».
Также «Коламбус» отдал 32-й номер драфт-пика и право выбора в 6-м раунде драфта НХЛ 2022 года, а «Чикаго» — 12-й и 44-й номера пиков и право выбора в первом раунде драфта НХЛ этого года.
Ранее сообщалось, что контракт с Джонсом будет заключён сроком на 8 лет на общую сумму в $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон).
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Джонс принял участие в 56 встречах за «Коламбус», в которых отметился 28 (5+23) набранными очками при показателе полезности «-18» и 26 минутах штрафного времени. Всего на его счету 580 матчей за карьеру в НХЛ и 286 (65+221) баллов за результативность. Согласно своему прошлому 6-летнему соглашению он зарабатывал $ 32,4 млн ($ 5,4 млн за сезон).
Адам Боквист в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/2021 набрал 16 (2+14) очков при коэффициенте полезности «-7».
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