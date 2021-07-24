«Каролина» обменяла защитника Бина в «Коламбус» на выбор во втором раунде драфта НХЛ
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Клубы НХЛ «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс» объявили о совершении обмена, в результате которого состав «мундиров» пополнил 23-летний канадский защитник Джейк Бин, а «ураганы» получили право выбора во втором раунде НХЛ – 2021. Об этом сообщается в «Твиттере» «Каролины».
В минувшем сезоне Джейк Бин принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата в составе «Каролины», в которых ему удалось набрать 12 (1+11) очков при показателе полезности «-2» и 10 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2020/2021 он провёл 11 матчей, забросив одну шайбу и продемонстрировав коэффициент полезности «-3».
По окончании нынешнего сезона у Бина истёк контракт с «Каролиной», согласно которому он зарабатывал $1,4 млн за сезон.
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