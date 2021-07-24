«Баффало» обменял форварда Райнхарта во «Флориду». У него истекает контракт на $ 5,2 млн
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Сэм Райнхарт обменян в «Флориду Пантерз», сообщает The Athletic NHL в «Твиттере».
Отметим, что 25-летний канадец станет ограниченно свободным агентом после того, как закончится контракт, по которому он получал $ 5,2 млн. «Баффало» хотел получить за него молодого игрока, который уже готов играть в Национальной хоккейной лиге.
В прошедшем сезоне НХЛ Райнхарт принял участие в 54 встречах, в которых забросил 25 шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно набрав 40 очков при показателе полезности "-28".
Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 матчах.
Новость по теме«Баффало» ищет варианты обмена нападающего клуба Райнхарта
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