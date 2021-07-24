«Нью-Джерси» задрафтовал брата Джека Хьюза. Первый номер драфта-2019 отреагировал
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В НХЛ в ночь с 23 на 24 июля прошёл драфт.
«Нью-Джерси Дэвилз» забрал в первом раунде защитника Люка Хьюза под общим четвёртым номером.
Игрок обороны является младшим братом Джека Хьюза — первого номера драфта-2019, также выступающего за «Нью-Джерси».
Джек отреагировал на выбор Люка.
Видео момента можно посмотреть здесь.
Напомним, в минувшем сезоне Люк Хьюз принял участие в 38 встречах за юниорскую сборную США, в которых забросил шесть шайб и отдал 28 результативных передач, суммарно набрав 34 очка.
Джек Хьюз в прошедшем сезоне принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 11 шайб и отдал 20 результативных передач при показателе полезности «-3» и 16 минутах штрафного времени.
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