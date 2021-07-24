«Бучневич — форвард топ-6». Генменеджер «Сент-Луиса» прокомментировал переход россиянина

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал приобретение российского форварда Павла Бучневича в результате сделки с «Нью-Йорк Рейнджерс».



Россиянин может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. В минувшем сезоне он провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 48 (20+28) очков, установив личный рекорд.



«Я очень рад, что Павел присоединился к нашей команде. Я хочу поблагодарить Сэмми Блэйза за его вклад в нашу организацию в последние несколько лет и пожелать ему удачи и успехов в «Рейнджерс».



Я просто обзванивал менеджеров, пытаясь выяснить, что каждый из клубов собирается делать. В итоге мы с Крисом Друри выбрали путь, который был выгоден для нас обоих, поэтому мы просто обсудили его и заключили сделку.



У него хорошие габариты (191 см, 89 кг. — Прим. «Чемпионата»). У него левый хват, он может сыграть справа. Он недавно показал отличную результативность, и ему 26 лет. Мы вели его в течение года и хотели бы подписать с ним долгосрочный контракт…



Он подходит нам по возрасту. А ещё это отличный «убийца» меньшинства, очень недооценённый игрок меньшинства. Он будет влиять на все аспекты нашей игры, и сейчас он находится в хорошем возрасте. Мы продолжаем обновлять наш состав, и я считаю, что он нам отлично подходит.



Он умеет играть в большинстве. Я считаю, что он определённо является форвардом уровня топ-6. Только посмотрите на минуты, которые он в среднем проводил на льду в прошлом сезоне (18:44), и на то, где он завершил год в зачёте бомбардиров «Рейнджерс».



На мой взгляд, он только начинает проявлять себя. Так что я считаю, что он будет участником каждого аспекта нашей игры. Ну, или получит такую возможность», — приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ на русском языке.

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