Генменеджер «Нэшвилла» — о выборе Свечкова: он способен конкурировать с лучшими игроками

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл поделился эмоциями от первого раунда драфта-2021, где «хищники» забрали нападающих Фёдора Свечкова и Закари Л'Еру.



«Всегда очень здорово, когда ты можешь получить тех игроков, которых и хотел взять. Мне нравится, в какую сторону мы движемся с пулом наших молодых нападающих. Фёдор Свечков и Закари Л'Еру с этого драфта, а ещё у нас есть Филип Томазино, Егор Афанасьев, Люк Евангелиста, Ээли Толванен, Таннер Джанно, Мэтью Оливье и Коди Гласс. Я думаю, что мы движемся в правильном направлении — именно так должна строиться наша группа форвардов.



Что касается Свечкова, то мы оценили, как он играл на юниорском чемпионате мира до 18 лет (у Фёдора 10 (4+6) очков в семи матчах. — Прим. „Чемпионата“). Нам показалось, это был его бенефис. Парень выглядел очень хорошо! И то, как он играл на турнире, только укрепило наши симпатии к нему. Он выглядит как полноценный хоккеист, который способен конкурировать с лучшими игроками НХЛ. Нам нравятся его шансы стать хорошим центрфорвардом „Нэшвилла“», — приводит слова Пойла официальный сайт НХЛ на русском языке.