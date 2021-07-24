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Впервые с 2009 года в 1-м раунде драфта НХЛ выбрали игроков только из четырёх стран

Впервые с 2009 года в 1-м раунде драфта НХЛ выбрали игроков только из четырёх стран
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Сегодня состоялся первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги — 2021. Клубы лиги закрепили права на 31 игрока.

Как отмечает Elite Prospects, впервые с 2009 года выбранными оказались представители только четырёх стран. Как и в тот раз, были задрафтованы игроки из Канады (18), США и Швеции (по 6), а также России (1).

Отметим, что в прошлом, 2020, году в первом раунде были выбраны представители семи стран, в 2019 — шести.

Под первым номером на драфте НХЛ — 2021 18-летний канадский защитник Оуэн Пауэр был выбран «Баффало Сэйбрз».

В первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2021 был выбран один россиянин — им стал форвард СКА Фёдор Свечков. 18-летний россиянин был выбран «Нэшвилл Предаторз» под 19-м номером рейтинга драфта-2021.

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