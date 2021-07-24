Агент Свечкова: Фёдор может уехать в «Нэшвилл» через два года, раньше не поедет в Америку

Геннадий Ушаков, агент форварда Фёдора Свечкова, прокомментировал выбор своего клиента «Нэшвилл Предаторз» под общим 19-м номером на драфте НХЛ.



«Ожидаем ли был такой результат драфта? Может быть. Я думал, что Фёдор может быть выбран ближе к середине драфта.



Сейчас у него контракт со СКА, поэтому он может уехать в «Нэшвилл» через два года, я считаю, уже вполне сложившимся хоккеистом, раньше он не поедет в Америку.



В том, что «Нэшвилл» второй год подряд выбрал российского игрока, нет закономерности», — приводит слова Ушакова ТАСС.

Напомним, «Нэшвилл» на драфте НХЛ выбрал российского форварда СКА Фёдора Свечкова. 18-летний россиянин был выбран под 19-м номером рейтинга драфта-2021.



В прошлом сезоне Свечков провёл 38 матчей в чемпионате ВХЛ, в которых записал на свой счёт 15 (5+10) баллов, а также отметился 15 (4+11) очками в 15 играх МХЛ. В составе юниорской сборной он стал серебряным призером чемпионата мира и набрал 10 (4+6) очков в семи встречах.