Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пострадавшая от Майлу: если действия против меня разрушат его карьеру, то это не моя вина

Пострадавшая от Майлу: если действия против меня разрушат его карьеру, то это не моя вина
Аудио-версия:
Комментарии

Женщина, ставшая жертвой поступка выбранного «Монреаль Канадиенс» защитника Логана Майлу, считает его извинения неискренними.

Во время выступления за шведский клуб «Лейон» игрок распространил среди одноклубников фотографии, на которых он и эта женщина занимались сексом. В итоге он был оштрафован за публикацию «оскорбительных фотографий, представляющих собой вторжение в частную жизнь», а также клевету.

«Я не думаю, что Логан осознал всю серьёзность своего поступка. Всё, чего я хотела, — это искренние извинения за его поведение. В итоге я получила текст длиной не более трёх предложений.

Логан говорит, что я хочу разрушить его карьеру. Я никогда этого не говорила. Всё, чего я хотела, — это добиться справедливости из-за тех действий, которые он предпринял против меня. Если они разрушат его карьеру, то это не моя вина», — приводит слова женщины The Athletic.

Новость по теме
«Монреаль» объяснил выбор на драфте Майлу, ставшего участником секс-скандала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021