Пострадавшая от Майлу: если действия против меня разрушат его карьеру, то это не моя вина

Женщина, ставшая жертвой поступка выбранного «Монреаль Канадиенс» защитника Логана Майлу, считает его извинения неискренними.
Во время выступления за шведский клуб «Лейон» игрок распространил среди одноклубников фотографии, на которых он и эта женщина занимались сексом. В итоге он был оштрафован за публикацию «оскорбительных фотографий, представляющих собой вторжение в частную жизнь», а также клевету.
«Я не думаю, что Логан осознал всю серьёзность своего поступка. Всё, чего я хотела, — это искренние извинения за его поведение. В итоге я получила текст длиной не более трёх предложений.
Логан говорит, что я хочу разрушить его карьеру. Я никогда этого не говорила. Всё, чего я хотела, — это добиться справедливости из-за тех действий, которые он предпринял против меня. Если они разрушат его карьеру, то это не моя вина», — приводит слова женщины The Athletic.
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